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Dünya
DHA
Haber Giriş: 17.01.2021 - 13:14 | Son Güncelleme:

Rusya'da tiktok faciası! Cinayet şüphesiyle gözaltına alındı...

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Rusya'da tiktok faciası! Cinayet şüphesiyle gözaltına alındı...
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St. Petersburg’da yaşayan 17 yaşındaki TikTok fenomeni annesi ve amcasını öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındı. Polis, Rusyanın Krasnogvardeysky bölgesindeki beş katlı bir binada gerçekleşen bir cinayet ihbarı aldı. Acil olay mahalline çağrılan polis ekibi, dairede vücudunda bıçak darbeleri olan bir erkeğin ve kadının cansız bedenini buldu.

Ölen kadının oğlu, adamın ise yeğeni olduğu belirtilen 17 yaşındaki TikTok fenomeninin cinayeti işlemiş olabileceği belirtildi.

İddiaya göre sarhoş olduğu belirtilen genç erkek önce amcasını tartışma sırasında bıçakladı ve sonra da annesini öldürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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