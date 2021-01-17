Rusya'da tiktok faciası! Cinayet iddiasıyla gözaltına alındı...

Ölen kadının oğlu, erkeğin ise yeğeni olduğu belirtilen 17 yaşındaki TikTok fenomeninin cinayeti işlemiş olabileceği belirtildi. İddiaya göre sarhoş olduğu belirtilen genç erkek önce amcasını tartışma sırasında bıçakladı ve sonra da annesini öldürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.