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Dünya
DHA
Haber Giriş: 12.04.2021 - 16:13 | Son Güncelleme:

Rusya'da tarihi fabrikada yangın: 1 ölü 2 yaralı

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Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki bir fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangında 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki Nevskaya adlı tarihi fabrikada yangın çıktı.

Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin gönderildiği bildirildi.

Rusyada tarihi fabrikada yangın: 1 ölü 2 yaralı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 40 kişinin binadan tahliye edildiği, yangına müdahale eden 1 itfaiye personelinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Alevlerin 6 katlı bir apartmana sıçradığı kaydedilirken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı ifade edildi.

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