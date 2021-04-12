Rusya'da tarihi fabrikada yangın: 1 ölü 2 yaralı

Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki Nevskaya adlı tarihi fabrikada yangın çıktı.

Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin gönderildiği bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 40 kişinin binadan tahliye edildiği, yangına müdahale eden 1 itfaiye personelinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Alevlerin 6 katlı bir apartmana sıçradığı kaydedilirken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı ifade edildi.

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