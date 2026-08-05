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Rusya'da suikast iddiası: İHA patronunun aracı havaya uçtu

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#Rusya#İHA#CEO
Rusyada suikast iddiası: İHA patronunun aracı havaya uçtu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 15:58

Rusya'da kamikaze İHA üreticisinin genel müdürü Vladimir Tkachuk'un bulunduğu araçta patlama meydana geldi. Yetkililer, patlamanın nedeninin araştırıldığını söyledi.

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Rusya'nın Yekaterinburg kenti yakınlarında, Rus insansız hava aracı üreticisi Uraldronzavod'un Genel Müdürü Vladimir Tkachuk'un bulunduğu araçta şiddetli bir patlama meydana geldi. Ağır yaralanan Tkachuk hastaneye kaldırılırken, olayın sabotaj olup olmadığı araştırılıyor.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Rus devlet haber ajansı TASS'ın acil durum yetkililerine dayandırdığı habere göre, patlama sonucu ağır yaralanan Vladimir Tkachuk acilen hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tkachuk'un durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

SABOTAJ ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

Güvenlik birimleri ve adli uzmanlar olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Patlamanın aracın altına yerleştirilen bir patlayıcıdan mı kaynaklandığı, yoksa teknik bir sabotaj sonucu mu meydana geldiği konusunda henüz resmi açıklama yapılmadı.

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UKRAYNA CEPHESİNDE KULLANILAN İHA'LARI ÜRETİYOR

Hedef alınan Uraldronzavod, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna cephesinde aktif olarak kullandığı kamikaze özellikli "Upyr" (Vampir) birinci şahıs görüşlü (FPV) insansız hava araçlarının geliştirilmesi ve seri üretiminden sorumlu ana merkez olarak biliniyor.

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#Rusya#İHA#CEO

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