Rusya’da son 24 saatte 8 bin 985 yeni koronavirüs vakası

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya’da son 24 saatte 8 bin 985 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 476 bin 658’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 112 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 5 bin 971’e ulaştığını açıkladı.