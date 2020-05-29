Rusya’da son 24 saatte 8 bin 572 yeni koronavirüs vakası

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya’da son 24 saatte 8 bin 572 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 387 bin 623’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 232 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 4 bin 374’e ulaştığını açıkladı.