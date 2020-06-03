MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriRusya’da son 24 saatte 8 bin 536 yeni koronavirüs vakası
GeriDünya Rusya’da son 24 saatte 8 bin 536 yeni koronavirüs vakası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 11:53,Son Güncelleme:

Rusya’da son 24 saatte 8 bin 536 yeni koronavirüs vakası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rusya’da son 24 saatte 8 bin 536 yeni koronavirüs vakası
Abone Olgoogle-news

Rusya’da son 24 saatte 8 bin 536 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 432 bin 277’ye ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya’da son 24 saatte 8 bin 536 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 432 bin 277’ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 178 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 5 bin 215’e ulaştığını açıkladı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle