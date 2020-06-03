Rusya’da son 24 saatte 8 bin 536 yeni koronavirüs vakası

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya’da son 24 saatte 8 bin 536 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 432 bin 277’ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 178 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 5 bin 215’e ulaştığını açıkladı.