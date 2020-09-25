Rusya'da son 24 saatte 7 binden fazla yeni koronavirüs vakası görüldü

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 136 bin 48’e, ölü sayısı 20 bin 56’ya çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 212 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 136 bin 48’e ulaştı. Artan günlük vaka sayısı 7 binin üzerine çıkarak 23 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeye geldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 108 artarak 20 bin 56’ya, iyileşen sayısı 4 bin 317 artarak 934 bin 146’a yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,6’da kalmaya devam ederken yeni vakaların yüzde 25,7’sinde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da günlük vakalar 12 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Şehirde son 24 saatte vaka sayısı 1560 artarak 281 bin 968’e, ölü sayısı 14 artarak 5 bin 129’a ulaştı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son bir günde 374 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 43 milyon 900 bini geçtiği bildirildi.

MOSKOVA’DA UZAKTAN ÇALIŞMA SİSTEMİNE GERİ DÖNÜLÜYOR

Moskova Belediyesi, şehirdeki devlet kurumlarının mümkün olduğu düzeyde yeniden uzaktan çalışma sistemine geçmesi yönünde karar alırken, uzaktan çalışma imkanı olan şirketlerin hızlı şekilde bu süreci tamamlaması istendi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle işverenlere, çalışanlarını imkan dahilinde uzaktan çalışma sistemine geçirmesini önerdi.

Şehirdeki 65 yaş üstü vatandaşların ve kronik rahatsızlığı bulunanların evden çıkmamasını tavsiye eden Sobyanin, toplu taşıma araçlarında, kalabalık ortamlarda, mağazalarda ve marketlerde mutlaka maske ve eldiven kuralına uyulması gerektiğini vurguladı.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.