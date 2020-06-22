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DHA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 10:53,Son Güncelleme:

Rusya’da son 24 saatte 7 bin 600 yeni koronavirüs (Covid-19) vakası açıklandı

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Rusya’da son 24 saatte 7 bin 600 yeni koronavirüs (Covid-19) vakası açıklandı
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Rusya’da son 24 saatte 7 bin 600 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 592 bin 280’e ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya’da son 24 saatte 7 bin 600 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 592 bin 280’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 95 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 8 bin 206’ya ulaştığını açıkladı.

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