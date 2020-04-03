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Dünya
DHA
Haber Giriş: 03.04.2020 - 11:01,Son Güncelleme:/

Rusya’da son 24 saatte 601 yeni Corona Virüs vakası

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Rusya’da son 24 saatte 601 yeni Corona Virüs vakası
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Rusya’da son 24 saatte 601 kişide daha Corona Virüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı 4 bin 149’a çıktı.

Rusya’da bir günde 601 kişide daha Corona Virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 4 bin 149’a yükseldi. Ülkede testleri pozitif çıkan 4 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, hayatını kaybedenlerin sayısı 34’e çıktı. Ülkede 281 kişinin iyileşerek taburcu olduğu bildirildi.

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