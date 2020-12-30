Rusya’da son 24 saatte 26 bin 513 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son 24 saatte 26 bin 513 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 131 bin 550’ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 599 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 56 bin 426’ya ulaştığını açıkladı.