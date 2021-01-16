Rusya’da son 24 saatte 24 bin 92 vaka: Moskova için yeni dalga uyarısı

Rusya’da son 24 saatte 24 bin 92 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 544 bin 623’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 590 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 65 bin 85’e ulaştığını açıkladı.

MOSKOVA İÇİN YENİ DALGA UYARISI

Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Halihazırda durum stabil ama geçen yılbaşı tatilleri ve durumun şu anda nasıl geliştiği dikkate alındığında yeni bir dalga ihtimalini dışlayamayız” ifadesini kullandı.