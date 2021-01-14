Rusya’da son 24 saatte 24 bin 763 yeni koronavirüs vakası

Rusya’da son 24 saatte 24 bin 763 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 495 bin 816’ya yükseldi.

Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 570 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 63 bin 940’a ulaştığını açıkladı.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede koronavirüse (Kovid-19) karşı geniş çaplı aşılama sürecine başlanması talimatı vermişti.