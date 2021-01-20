Rusya’da son 24 saatte 21 bin 152 vaka

Rusya’da son 24 saatte 21 bin 152 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 633 bin 952’ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 597 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 67 bin 220’ye ulaştığını açıkladı.

“İKİNCİ AŞI “EPİVAKKORONA’DA YÜZDE 100 ETKİ”

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, Vektör Araştırma Merkezi'nce geliştirilen "EpiVakKorona" aşı adayının 1. ve 2. faz klinik deney sonuçlarına dair değerlendirmelerini açıklamıştı. Aşıların etkinliği, immünolojik ve önleyici boyutlardan değerlendirildirilirken, “EpiVakKorona aşısının immünolojik etkinliği yüzde 100 seviyesindedir” ifadelerine yer verilmişti.





