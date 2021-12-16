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Rusya'da sıkı tedbirler başladı! QR kodu olmayan giremeyecek

#Rusya#Koronavirüs#QR Kod
Rusyada sıkı tedbirler başladı QR kodu olmayan giremeyecek

Rusya Devlet Duması, korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla QR kodlarının uygulanmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti. Bu yasayla birlikte QR kodu olmayan vatandaşlar seyahat edip sosyal alanlara giremeyecek.

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Rusya'da korona virüsün yayılımının engellenmesine yönelik önemli tedbirler getirilmeye devam ederken, son olarak ülkede tartışmalara yol açan QR kodu uygulanması zorunluluğuna dair yasa tasarısı Rusya Devlet Duması'nda görüşüldü.

Tasarı vekiller tarafından ele alınırken Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkedeki salgın durumunu ve dünyada hızla yayılmaya devam eden Omicron varyantını değerlendirdi. Golikava, Omicron vakalarında görülen artışa dikkat çekerek, Omicron mutasyonu ile enfekte olan kişi sayısının 25'e ulaştığını söyledi. Varyantın yayılımıyla ilgili kaygılarını dile getiren Golikova, "Ülkelerarası yoğun yolcu trafiği ve yeni yıl tatilleri göz önüne alındığında bu durumun büyümesini önlemek imkansız” şeklinde konuştu.

Golikova, korona virüse yakalanmış ancak tıbbi yardım almayan Rusların antikor testi yaptırıp uygun sertifikayı alabileceklerini söyledi. Antikor düzeyinin ise önemli olmayacağını belirten Golikova, başka ülkelerde Sputnik-V aşısı yaptıran yabancıların antikor testinin ardından QR kodu alabileceğini ifade etti.

TASARI MECLİS'TE KABUL EDİLDİ

Rusya Devlet Duması'nda yapılan oylamada milletvekilleri QR kodlarının uygulanmasına ilişkin tasarıyı oy çokluğu ile kabul etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayından sonra resmileşecek olan yasayla birlikte Rus halkı QR kodu almadan toplu taşıma, uçak, tren, kafe-restoran ve halka açık yerlere giremeyecek ve seyahat edemeyecek.

Ülkede 1 gün içinde 28 bin 486 yeni vaka ortaya çıkarken, salgının başından beri toplam vaka sayısı 10 milyon 131 bin 646'ye yükseldi. Son 24 saatte bin 133 kişinin öldüğü ülkede, toplam ölü sayısı da 294 bin 24 oldu. Ülke genelinde ilk aşısını olanların sayısı 74 milyon 189 bin 385, her iki doz aşısını olanların sayısı ise 67 milyon 260 bin 355 olarak duyuruldu.

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