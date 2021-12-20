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Rusya'da seyir halindeki araç kaynar su çukuruna düştü

#Rusya#Dünya#KAZA

Rusya'da seyir halindeki bir araç, tamir edilmek için açılan şehrin sıcak su şebekesi çukuruna düştü.

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Rusya'nın Kursk şehrinde dün akşam saatlerinde seyir halindeki bir araç belediye ekipleri tarafından açılan çukura düştü.

Kursk şehrinin ana ısıtma hatlarında meydana gelen patlamanın tamiri için belediye tarafından açılan kuyunun etrafında güvenlik önlemleri ve uyarı levhalarının bulunmaması nedeniyle bir araç şehrin sıcak su şebekesi çukuruna düştü.

Aracın sürücüsü, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın Kursk Ana Bölge Ofisi'ne bağlı ekipler tarafından, araç ise kurtarma ekipleri tarafından vinç yardımıyla çıkarıldı.

Rusyada seyir halindeki araç kaynar su çukuruna düştü

Çukurun dibinde kaynar suların biriktiği öğrenilirken sürücünün aracının üstüne çıkarak kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatırken Kursk Belediyesi de olayda ihmali bulunanların tespit edileceğini ve gereken disiplin cezalarının uygulanacağını duyurdu.

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#Rusya#Dünya#KAZA

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