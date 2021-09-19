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Rusya'da seçim heyecanı! İlk sonuçlar geldi

#RUSYA #Seçim#Sandık
Rusyada seçim heyecanı İlk sonuçlar geldi

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, 39 federatif bölgenin parlamentosu ile bazı bölgelerdeki yönetici ve mahalli seçimler için oylama işlemi sona erdi. Sandık çıkış anketine göre, Duma seçimlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya yüzde 45,2, Komünist Parti yüzde 21, Liberal Demokrat Parti 8,6, Adil Rusya 7,9 oy ile barajı geçen partiler oldu.

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AA-Ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle üç gün süren seçimde sandıklar yerel saat ile 20.00'de kapandı.
Devlet Duması için yapılan seçimde 450 sandalye için 14 parti yarıştı. Yüzde 5 seçim barajını geçen partilerin milletvekilleri Duma'da sandalye sahibi olacak. Çeçenistan, Dağıstan, Mordovya, Tuva cumhuriyetlerinin aralarında bulunduğu 12 federal bölgede başkan ve vali seçimi, 39 bölgede parlamento seçimi, 19 bölgede ara seçim, 11 bölgenin idari merkezinin parlamento seçimi ve 5 şehirde yerel seçim de tamamlandı.

OYLAMALARLA İLGİLİ 750'DEN FAZLA ŞİKAYET GELDİ

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, Moskova saati ile 18.00'de seçime katılım oranının ülke genelinde yüzde 45,15 olduğunu açıkladı. Seçimin genel olarak normal ve şeffaf gerçekleştiğini kaydeden Pamfilova, sandıkların video gözetimi ile takip edildiğini ve sistemden yüzde 99,98 verim alındığını söyledi. Pamfilova, merkez seçim komisyonunun internet sayfasına bugüne kadar hiç olmadığı kadar siber saldırı gerçekleştiğini bildirdi. Pamfilova ayrıca, saat 17.30 itibarıyla 54 sandıkta teknik kusurlar nedeniyle 8 bin 539 pusulanın geçersiz sayıldığını dile getirdi.

Öte yandan Rusya İçişleri Bakanlığı, oylama işlemleri ile ilgili olarak ülke genelinde üç günde 750’den fazla şikayetin geldiğini, bu şikayetlerin 2016’daki seçimlere göre 1,5 kat daha az olduğunu duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı da 54 ülkedeki diplomatik temsilciliklerde açılan sandıklarda Duma seçimleri için 38 bin Rus vatandaşının oy kullandığını bildirdi.

DEVLETİN ZİRVESİ ELEKTRONİK OY KULLANDI

Rusya'da Moskova dahil 7 bölgede kaydını yaptıran seçmenler uzaktan elektronik oylama ile seçimlere katıldı. 2,8 milyon seçmenin elektronik oylama için kayıt yaptırdığı belirtilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dahil bazı yetkililer elektronik oy kullandı.

Sandıkların kapanmasından sonra açıklanan İnsomar sandık çıkış anketine göre, Duma seçimlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya yüzde 45,2, Komünist Parti yüzde 21, Liberal Demokrat Parti yüzde 8,6, Adil Rusya yüzde 7,9 oyla barajı aşan partiler oldu.

GEÇEN SEÇİME KATILIM ORANI YÜZDE 47,88 OLMUŞTU

18 Eylül 2016’da yapılan Duma seçimlerine katılım yüzde 47,88'de kalmıştı. 2016'daki seçimlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in partisi Birleşik Rusya yüzde 54,20 oy alarak 343 milletvekili ile tarihinde en çok sandalyeye sahip olmuş ve iktidarda kalmıştı. Komünist Parti yüzde 13,34 oy, Liberal Demokrat Parti yüzde 13,14 oy, Adil Rusya ise yüzde 6,22 oy oranı ile parlamentoya girmişti.

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