Rusya'da savaş suçu iddiası: Uydu görüntüsü ortaya çıktı... 'En az 147 Ukrayna askeri infaz edildi'

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Rusya ve Ukrayna arasındaki yaklaşık 3 yıla yakındır devam eden savaşta, Rusya'nın Ukraynalı esirleri idam ederek savaş suçu işlediği iddia edildi.

New York Post gazetesinde yer alan habere göre, Rusya'nın Ukraynalı savaş esiri askerlerini giderek daha fazla infaz etmeye başladığı öne sürüldü.

Tüm infazların yüzde 86'sının bu yıl işlendiği iddia edilen haberde, 2022 yılından bu yana en az 147 Ukrayna askerinin esir olduğu sırada öldürüldüğü ifade edilirken bunların 127'sinin sadece bu yıl öldürüldüğü belirtildi.

Ukrayna Başsavcılığı Savaş Dairesi Başkanı Yuri Belousov, Rusya'nın Kasım 2023'ten bu yana "sistematik" bir şekilde Ukraynalı askerleri infaz ettiğini vurguladı.

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BBC'ye açıklama yapan Belousov, infazlardaki artış eğiliminin çok açık ve çok bariz olduğunu söyledi.

Belousov, infaz edilen Ukraynalı savaş esiri askerleri sayısının özellikle bu yaz mevsiminde ve sonbahar mevsiminde artış yaşandığının altını çizdi.

Belousov, “İnfazlar geçen yılın Kasım ayından itibaren sistematik hale geldi ve bu yılın tamamında da devam etti. Ne yazık ki sayıları özellikle bu yaz ve sonbaharda artış gösterdi. Bu da bize bunların münferit vakalar olmadığını gösteriyor. Çok geniş bir alanda gerçekleşiyor ve bir politikanın parçası olduklarına dair açık işaretler bulunuyor. Bu yönde talimatlar verildiğine dair kanıtlar var” dedi.

UYDU GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Haberde, Ekim ayında 9 Ukraynalı savaş esirinin Kursk'ta kurşuna dizildiği belirtilirken Rusya'nın infazlarına ilişkin kanıtlar sunan çok sayıda uydu görüntüsünün çıktığı ancak infazların yerinin ve tarihinin belirlenmesinin zor olduğu ifade edildi.

Habere göre paylaşılan uydu görüntüsünde, teslim olmak için sıraya giren 16 Ukrayna askerinin, Rus güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü görüldü.

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İnfaz edilen Ukraynalı askerlerin uydu görüntüsü / Ukrayna Başsavcılığı

Haberde, Ukraynalı askerlerin başlarının kendilerini esir alan kişiler tarafından kesildiğine dair raporların ortaya çıktığı, cesedi elleri arkadan bağlı bulunan bir Ukrayna askerinin kılıçla öldürüldüğü belirtildi.

Rusya, Ukrayna'da herhangi bir savaş suçu işlediğini kesin bir dille reddederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise kuvvetlerinin esirlere “her zaman” uluslararası hukuka ve uluslararası sözleşmelere uygun davrandığında ısrar etti.

Kremlin, Ukrayna'daki iddialara ilişkin haberleri yasadışı ilan ederken Rusya'da, “kasten yanlış bilgi” yaymakla suçlanan birçok kişi yıllarca hapis yattı.

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İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Avrupa ve Orta Asya Direktör Yardımcısı Rachel Denber, Ukraynalı savaş esirlerinin Rus birlikleri tarafından infaz edildiği iddialarını destekleyen kanıtların hiç de az olmadığını söyledi.

Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 120 kişi serbest bırakıldı

Rus ordusunun cevaplaması gereken bazı ciddi sorular olduğunu vurgulayan Denber, cezasızlığın kilit bir rol oynadığını belirtti.

'ANNE, ASLA TESLİM OLMAYACAĞIM'

HRW'ye göre, Şubat 2022'de savaşın başlamasından bu yana Rus güçleri, “savaş suçu veya insanlığa karşı suç olarak soruşturulması gerekenler de dahil olmak üzere bir dizi ihlal” gerçekleştirdi.

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Belousov, Ukrayna savcılığının bu tür suçlamaları “çok ciddiye aldığını” ve soruşturduğunu, ancak şu ana kadar kimsenin suçlanmadığını söyledi.

Ukrayna, kendi birliklerinin Rus askerlerini infaz ettiğine dair ortaya atılan az sayıdaki iddiayla ilgili soruşturma başlattı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi tarafından paylaşılan esir takası fotoğrafı / 14 Eylül 2024

BBC'de yer alan habere göre, yakalanmaktansa ölmeyi tercih eden Ukrayna askeri Ruslan Holubenko'nun annesi, oğlunun kendisine "Anne, asla ama asla teslim olmayacağım. Beni affet, ağlayacaksın biliyorum ama işkence görmek istemiyorum" ifadesinde bulunduğunu aktardı.

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Oğlu hala resmi kayıplar listesinde yer alan Holubenko, “Çocuğumu geri almak için her şeyi yapacağım. Sürekli fotoğrafına bakıyorum ve öldüğünü düşünmek istemiyorum" dedi.