Rusya'da satranç turnuvasında akıl almaz olay... Rakibini cıva ile zehirledi

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Rusya'da Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bir satranç oyuncusunun turnuva öncesinde rakibinin tahtasına zehirli cıva dökmesi olayının araştırıldığını açıklandı.

MAÇ ÖNCESİ CIVAYI SATRANÇ TAHTASINA KOYDU



Geçtiğimiz cuma günü Rusya'nın Dağıstan bölgesinde düzenlenen bir satranç turnuvasındaki güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Görüntülere göre, 40 yaşındaki Amina Abakarova'nın bir termometreden aldığı cıvayı satranç tahtasına ve rakibi 30 yaşındaki Umayganat Osmanova'nın kullandığı bir taşa sürdüğü görülüyor.

Görüntüler Çarşamba günü mesajlaşma platformu Telegram'da yayınlandı. Osmanova, geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen satranç turnuvasının başında kendini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırılmıştı. Osmanova'nın zehirlendiği açıklanmıştı.

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ÖMÜR BOYU MEN



Rusya Satranç Federasyonu yaptığı açıklamada Abakarova'yı geçici olarak diskalifiye ettiğini ve yürütülen soruşturmanın sonuncunun beklendiğini söyledi. Abakarova'nın suçluluğu kanıtlanırsa turnuvalardan ömür boyu men edilecek.



HAKARET İDDİASI



Abakarova, Rus medyasına verdiği röportajda, rakibine karşı kişisel düşmanlık beslediği ve eylemini o an aldığı dürtüsel bir karar olarak nitelendirerek, bunun satrançla veya turnuvayla hiçbir ilgisi olmadığını savundu.

Abakarova, rakibi Osmanova'nın kendisine ve yakınlarına hakaret ettiğini ve bu durumdan rencide olduğunu ileri sürdü.

SON DERECE ZEHİRLİ



Abakarova'ya rakibinin sağlığına hafif derecede zarar verme suçundan, dört aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmayı öngören bir ceza davası açıldı. Civa, son derece zehirli maddelerine ait bir metal. Bu tehlikeli metalle kısa süreli direkt temas bile ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Termometrelerin içinde ise bir miktar cıva bulunuyor.