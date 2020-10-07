Marina Udgodskaya, Moskova'nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 400 km kuzeydoÄŸusundaki kÃ¼Ã§Ã¼k Rus kasabasÄ± Povalikhino'da belediye binasÄ±nda temizlik gÃ¶revlisiydi.

Rusya'da yasalar gereÄŸi seÃ§imlere en az iki adayÄ±n katÄ±lmasÄ± gerekiyor. Udgodskaya'nÄ±n hayatÄ± da bu prosedÃ¼rle birlikte deÄŸiÅŸti.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Udgodskaya, seÃ§imi demokratik gÃ¶stermek iÃ§in aday olduÄŸu yerel seÃ§imlerde hiÃ§ kampanya yÃ¼rÃ¼tmeden ezici bir Ã¼stÃ¼nlÃ¼kle mevcut belediye baÅŸkanÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda seÃ§imi kazandÄ±.

BBC RusÃ§a Servisi'nden Petr Kozlov, Udgodskaya'nÄ±n temizlikÃ§ilik kariyerinden belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na giden yolu Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in Povalikhino'ya gitti.

Povalikhino, Kostroma bÃ¶lgesinin kÃ¼Ã§Ã¼k bir yerleÅŸim yeri. Az sayÄ±da nÃ¼fÃ¼su bugÃ¼nlerde politik bir deÄŸiÅŸimi Ã§ok da hissettirmiyor.

Kasabada bazÄ± insanlar geÃ§imini kereste endÃ¼strisinden, bazÄ±larÄ± tarÄ±m ya da Chukhloma GÃ¶lÃ¼ kenarÄ±nda turizmden kazanÄ±yor. Ã‡ok sessiz ve kÄ±rsal bir yer.Â

Cep telefonum dahi Ã§ekmedi.

Ancak burasÄ±, mevcut belediye baÅŸkanÄ±n istediÄŸi iÃ§in aday olan bir kiÅŸinin zaferini kutladÄ±ÄŸÄ± bir yer.

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Marina Udgodskaya satÄ±ÅŸ asistanÄ± olarak eÄŸitim almÄ±ÅŸtÄ±, ancak memleketi Povalikhino'da satÄ±ÅŸ iÅŸi bulamadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ kasabada sadece iki kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼kkan var.

Mezuniyetinden bu yana ailesini geÃ§indiren Udgodskaya, ayrÄ±ca iÃ§erisinde Ã¶rdekler, kazlar, tavÅŸanlar, kÃ¶pekler ve kediler de olduÄŸu evine, bahÃ§esine ve bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvanlarÄ±na da baktÄ±.

AyrÄ±ca mahalli idare dairesinde temizlikÃ§i olarak Ã§alÄ±ÅŸan Udgodskaya, kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda da belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ofisindeki odun sobalarÄ±nÄ±n dÃ¼zgÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol ettiÄŸi bir iÅŸi yaptÄ±. Kasabada doÄŸal gaz yok ve her yer odun sobasÄ±yla Ä±sÄ±tÄ±lÄ±yor.

Udgodskaya'nÄ±n zaferi, onu iÅŸe alan gÃ¶revdeki belediye baÅŸkanÄ± iÃ§in ÅŸok etkisi yarattÄ±.

Zafer, kampanya yapmadan seÃ§imi kazanan Udgodskaya iÃ§in de bir sÃ¼rpriz oldu.

ÅžÃ¶hreti Ã¼lke geneline yayÄ±lan Udgodskaya, kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde yerel seÃ§imlerin en tanÄ±nmÄ±ÅŸ lideri haline geldi. Bu Ã¼lkenin geri kalanÄ± iÃ§in de beklenmedik bir ÅŸeydi.

Muhalefet siyasetÃ§isi Dmitry Gudkov, blogunda Udgodskaya'yÄ± zaferinden dolayÄ± kutladÄ± ve bunun, BaÅŸkan Putin'in partisi BirleÅŸik Rusya'dan bÄ±kan bÃ¶lgelerdeki insanlarÄ±n bir gÃ¶stergesi olduÄŸunu sÃ¶yledi.

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KAZARA ADAY OLDU

Ä°ronik bir ÅŸekilde, Udgodskaya'nÄ±n adaylÄ±ÄŸÄ±na seÃ§imin yapÄ±labilmesi iÃ§in yasal ÅŸartÄ± yerine getirmek isteyen 53 yaÅŸÄ±ndaki gÃ¶revdeki belediye baÅŸkanÄ± Nikolai Loktev karar verdi.

Eski bir polis memuru olan Loktev, son beÅŸ yÄ±ldÄ±r kÄ±rsal bÃ¶lgenin belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapÄ±yor, kÃ¶ydeki birÃ§ok kiÅŸi tarafÄ±ndan saygÄ± gÃ¶rÃ¼yor ve ilÃ§eyi iyi durumda teslim ettiÄŸine inanÄ±yor.

BBC RusÃ§a Servisi'ne konuÅŸan Loktev, "Evet, Marina Udgodskaya'dan aday olmasÄ±nÄ± ben istedim. AslÄ±nda baÅŸka birkaÃ§ kiÅŸiye de sordum, ama reddettiler. AÃ§Ä±kÃ§asÄ± baÅŸka seÃ§enekler olsaydÄ±, ona sormazdÄ±m. Ama zaferinde Ã¶zel ya da sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± bir ÅŸey gÃ¶rmÃ¼yorum. Aferin ona!" diyor.

Kasabadan ayrÄ±larak bir iÅŸ aramayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Loktev, durumun siyasi yÃ¶nÃ¼nden bahsetmekten kaÃ§Ä±nÄ±yor.

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in partisi BirleÅŸik Rusya iÃ§in bir kayÄ±p olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki yorumlarÄ± bir kenara itiyor:

"HiÃ§birimiz (Ugodskaya ve kendisi) herhangi bir partinin Ã¼yesi deÄŸiliz."

Ancak Loktev Ã¼lkenin siyasi sistemine hakim olan BirleÅŸik Rusya'nÄ±n temsilcisi olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

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KÃœLKEDÄ°SÄ° HÄ°KAYESÄ°Â

Udgodskaya gÃ¼neÅŸli bir Ekim gÃ¼nÃ¼nde gÃ¶reve baÅŸladÄ±. Ä°lk gÃ¼nÃ¼nde ofisine geldiÄŸinde yerel gazeteciler Moskova'dan gelen ulusal basÄ±ndan gazeteciler tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±. Gazeteciler Rus siyasetinin KÃ¼lkedisini gÃ¶rmek iÃ§in oradaydÄ±.

Sakin bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Ã§izen Udgodskaya, gazetecilerin sorularÄ±na kesin ve dengeli cevaplar veriyor:

"Ä°yi hissediyorum, sadece normal duygular. Ä°lk baÅŸta biraz ÅŸaÅŸkÄ±ndÄ±m ama ÅŸimdi iyiyim. Ä°ÅŸte mazbatam. GÃ¶revi geri Ã§evirmedim. Kimse de beni ikna etmek zorunda kalmadÄ±. Aday olmak benim kararÄ±mdÄ±. Ä°nsanlar beni seÃ§miÅŸse onlar iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m."

AÃ§Ä±lÄ±ÅŸtan dakikalar sonra arabasÄ±nÄ±n direksiyonuna geÃ§en Udgodskaya peÅŸindeki gazetecilerle birlikte kasaba sakinlerini gÃ¶rmek iÃ§in yola Ã§Ä±ktÄ±.

DestekÃ§ileri ile buluÅŸan Udgodskaya burada onlarla birlikte aynÄ± fotoÄŸraf karelerine girdi.

DestekÃ§isi olan kadÄ±n Udgodskaya'nÄ±n gÃ¶reve baÅŸlamasÄ± iÃ§in bir hayli istekli:

"Elbette ki Marina'ya oy verdim. Ona gÃ¼veniyorum. Zeki bir kadÄ±n ve bu iÅŸte kesinlikle baÅŸarÄ± olacak!"

Udgodskaya yakÄ±n zaman iÃ§inde kendisi gibi kÃ¼Ã§Ã¼k olan kasabanÄ±n bÃ¼tÃ§esini oluÅŸturmak iÃ§in bir belediye yÃ¶netimi eÄŸitimi alacak.

KASABA HALKI NE DÄ°YOR?

KasabalÄ±larÄ±n ne hissettiÄŸini anlamak iÃ§in Povalikhino'da bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe Ã§Ä±kÄ±yoruz. Yerel bir dÃ¼kkanda, belki de ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± bir ÅŸekilde Udgodskaya'nÄ±n kayÄ±nvalidesi olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kan sarÄ± paltolu yaÅŸlÄ± bir kadÄ±nla sohbet etmeye baÅŸlÄ±yorum.

"Bu genÃ§ kadÄ±n benim gelinim" diyor ve ekliyor: "EÄŸer iÅŸi iyi yapabiliyorsa, yapmalÄ±. Yapamazsa gider!..."

Pembe baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ baÅŸka bir kadÄ±n ise Marina'nÄ±n kazandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§ok mutlu olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor:

"Yeni ve taze yÃ¼zlere ihtiyacÄ±mÄ±z var. KÃ¶ylerimizde bir ÅŸeyleri dÃ¼zeltmek iÃ§in bir ÅŸansÄ± olmasÄ± Ã§ok gÃ¼zel. "

Sohbet ederken Ã§ekirdek Ã§itleyen Mikhail adlÄ± bir adam da baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ kadÄ±nÄ±n iyimser cÃ¼mlelerini paylaÅŸÄ±yor:

"Zamanla tecrÃ¼be kazanacak! Her ÅŸeyi Ã¶ÄŸrenecek. GenÃ§, gÃ¼zel ve neÅŸeli birisi."

BaÅŸka bir kasabalÄ± olan oy vermemiÅŸ ve Ã¶nceki belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n da pek hoÅŸlanmayan Ä°van ise "Bekleyip gÃ¶receÄŸiz" diyor.

Ä°van, Loktev iÃ§in, "YapmasÄ± gereken tek ÅŸey kasabamÄ±zdaki sokak lambalarÄ±nÄ± zamanÄ±nda yakmaktÄ±. Bunu bile yapamadÄ±" diye konuÅŸuyor.

Ä°van'a neden oy vermediÄŸini sorduÄŸumda ise 90'larda bir siyasi partinin votkalarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rme vaadini hatÄ±rlatÄ±yor. Ä°van hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± kafasÄ±nÄ± sallayarak, "Zaman iÃ§erisinde bunu yapmayacaklarÄ±nÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±" diyor.

Ä°van o gÃ¼n bugÃ¼ndÃ¼r oy kullanmayÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± gibi alkolÃ¼ de bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± da itiraf ediyor.

BU DURUM PUTÄ°N'Ä°N PARTÄ°SÄ° Ä°Ã‡Ä°N NE ANLAMA GELÄ°YOR?

Rusya'da muhalefet, Udgodskaya'nÄ±n zaferini Putin'in iktidar partisi BirleÅŸik Rusya iÃ§in bir yenilgi olarak iddia etmekte Ã§abuk davrandÄ±.

Bir temizlik gÃ¶revlisinin Putin'in partisini hiÃ§bir seÃ§im kampanyasÄ± yapmadan yenmesi elbette onlar iÃ§in bir PR maÄŸlubiyetiydi.

BBC RusÃ§a servisi, bÃ¶lgenin baÅŸkenti Kostroma'daki yerel yÃ¶netimde, valinin bu yenilgiden dersler Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dair soruÅŸturmalarÄ±n olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi.

Haber Moskova'ya ulaÅŸtÄ± ve Rusya Merkez SeÃ§im Komisyonu (CEC) BaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan da yorumlandÄ±.

CEC BaÅŸkanÄ± Ella Pamfilova, "Evet, Udgodskaya seÃ§ime teknik olarak aday oldu ve kasabalÄ±lar da onu seÃ§ti. TemizlikÃ§i olduÄŸu iÃ§in bÃ¶yle bir ÅŸey olacaÄŸÄ±nÄ± beklemiyordu" diye konuÅŸtu.

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