Rusya’da salgında ilk pozitif işaret

Salgında ilk defa iyileşenlerin sayısı yeni vakaları geçti. Rus uzmanlar “Salgında tepe noktasını aştık” diye yorum yapmaya başladı.

Salgınla mücadele merkezi dün son 24 saatte virüs bulaşmış kişi sayısını 8.764 olarak açıkladı. İyileşerek taburcu edilenlerin sayısı ise 9.262 oldu. Böylece Rusya’da bundan böyle hastanelerin kilitlenmesine yol açabilecek durumun önüne geçilmiş olduğu belirtildi. Yeni vaka ile taburcu olan hasta sayısı oranında olumlu gelişme kaydedilirken ölümlerin artması dikkat çekti. Dünkü verilere göre 24 saatte koronavirüsten 135 kişi öldü. Toplam can kaybı 2.972 oldu.