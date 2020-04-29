Rusya’da salgın niye tırmanıyor

Rusya’nın salgınla mücadele merkezinin dün açıkladığı resmi verilere göre günlük 6.411 rekor artışla toplam vaka sayısı 93.558 kişiye ulaştı. Hayatını kaybedenlere 72 kişi eklenerek toplam sayı 867 oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dünkü basın toplantısında henüz salgında zirveyi görmediklerini belirtirken, sokağa çıkma kısıtlamalarını 11 Mayıs’a kadar uzattı.

ALTYAPI SIKINTILI

Putin, 2010 yılında sağlık sisteminde köklü reform başlatılması emrini vermişti. Alt kademe sağlık personeli ve alt yapıdan kısıtlamaya gidilirken uzman sağlık personelinin gelirinde iyileşme sağlanacaktı. Rusya Devlet Kalkınma Kurumu “VEB” uzmanı Andrey Klepaç, “Reforma gidilirken günün birinde salgın patlak verebileceği gözardı edildi. 2013-2019 yılları arasında alt kademe sağlık personeli sayısı 689 binden 265 bine düşürüldü. Bulaşıcı hastalıklar personelinde ise yüzde 10 kısıtlamaya gidildi. Koronavirüs kapımızı çaldığında Rusya’da salgınla mücadele edebilecek uzman personel sayısı 6.884’e düşmüştü. Moskova’da bulaşıcı hastalıklar için ayrılmış yatak sayısı 4.823’ten 2.200’e inmişti” diyor.

HALK PARASIZ KALDI

Vladimir Putin, 28 Mart’ta ülke çapında halkın kendisini evlerinde izole etmesi gerektiği kararını açıklarken, “Rusya çapında ücretli izin dönemi ilan ediyorum. İşyerleri personel maaşlarını ödeyecek” dedi. Ancak birçok işyeri personelini ücretsiz izne gönderdi. Vaat edilen maddi destek de gelmedi. Parası biten halk nisan ortasında karantinaya rağmen yoğun bir şekilde dışarı çıkmaya başladı.

EKİPMAN SIKINTISI

Rusya yönetiminin salgınla mücadele için gerekli tüm ekipmanın sağlandığını ilan etmesine rağmen birçok hastanede özellikle nisan ayı başlarında sağlık personeli kendisini koruyacak maske ve özel kıyafet bulamadı.

TÜRKİYE’Yİ DE ETKİLİYOR

Rusya'da salgınla ilgili olumsuz gelişmeler Türkiye’yi de etkiliyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’ye 6 milyonun üzerinde turist gönderen Rusya, bu yıl Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin iyimser tahminine göre 1 Ağustos’tan önce sezonu açamayacak. Ayrıca Rusya hükümeti ülkede salgının gidişatını dikkat alarak tahıl ürünleri ihracatına astronomik vergiler koyarak resmen yasak getirmiş oldu. Mısır’dan sonra Rusya’dan en fazla buğday ithal eden ülke olan Türkiye, 1 Temmuz’a kadar kuzey komşusundan tahıl alımı yapamayacak.