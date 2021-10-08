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HABERLERDünya Haberleri

Rusya'da salgın döneminin en yüksek günlük ölüm sayısı

#Rusya#Koronavirüs#Ölüm Sayısı
Rusyada salgın döneminin en yüksek günlük ölüm sayısı

Rusya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 936 ile "günlük en yüksek" can kaybı sayısı kayıtlara geçerken, toplam ölü sayısı 214 bini geçt

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Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 27 bin 246 artarak 7 milyon 717 bin 356'ya yükseldi.

Yaklaşık 683 bin Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü ülkede, 20 bin 566 kişinin iyileşmesiyle toplam sağlığına kavuşan sayısı 6 milyon 819 bin 796'ya ulaştı.

Son 24 saatte 936 kişinin yaşamını yitirmesiyle de salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybı sayısına ulaşıldığı ülkede, şimdiye kadarki virüs kaynaklı ölüm sayısı 214 bin 485 çıktı.

Virüs Rusya’yı fena vurdu

Virüs Rusya’yı fena vurdu

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 595 artarak 1 milyon 668 bin 64’e, virüsten ölenlerin sayısı ise 71 artışla 29 bin 525'e yükseldi.

Kovid-19 tedbirlerinin gevşetildiği Moskova'da, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.

ÜLKEDEKİ SALGIN DURUMU AŞIRI GERGİN

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Kursk kentinde yaptığı açıklamada, "Ülkedeki salgın durumu aşırı derecede gergin kalmaya devam ediyor ve daha da gerginleşiyor." dedi.

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SALGIN DURUMUNA GÖRE TEDBİRLER ALINIYOR

Rusya'nın bölgelerinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla salgın durumuna göre virüse karşı önlemler alınıyor.

Kovid-19 durumu kötüleşen bölgelerde, barkod (QR kod) sistemi devreye girmeye başladı.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün de 19 Mart 2020'de kaydedildiği ülkede, dün vaka sayısı 27 bin 550, can kaybı da 924 olarak açıklanmıştı.

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Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama sürecinin 18 Ocak'ta başladığı Rusya'da, şimdiye kadar 42 milyondan fazla kişinin aşılandığı bildirilmişti.

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#Rusya#Koronavirüs#Ölüm Sayısı