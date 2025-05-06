Rusya'da saldırı alarmı: Hava trafiği kapatıldı

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Ukrayna, İkinci Dünya Savaşı'nın son erdiği "Zafer Günü" kutlamalarına hazırlanan Rusya'ya geniş çaplı İHA saldırısı düzenledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 80. yıldönümü kutlamalarına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlık edeceği tören öncesinde toplam 105 insansız hava aracının bir gecede Rusya'yı hedef aldığını söyledi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hava savunma sistemlerinin Moskova çevresinde 19 insansız hava aracını düşürdüğünü ve saldırı nedeniyle yaralanan kimse olmadığını belirtti.

Rus haber ajansları, Rusya Federal Hava Taşımacılık Ajansı (Rosaviatsia), saldırının ardından Moskova'daki 4 havalimanının gece boyunca birkaç saat süreyle kapatıldığını bildirdi. Havalimanları saatler sonra yeniden açıldı.

Moskova'nın yanı sıra Volgograd ve Nijniy Novgorod şehirlerinde de havaalanlarına uçuş trafiği kısıtlaması getirildi.

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RUSYA'DAN KARŞI SALDIRI

Rus ordusu ise Ukrayna'nın Odessa bölgesini hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper, apartmanların vurulduğunu ve yangın çıktığını belirtti.

Harkov Valisi Oleh Synegubov ise Rusya'ya ait 20 İHA'nın bölgeye birkaç dalga halinde saldırı düzenlediğini, saldırının iki saatten fazla sürdüğünü aktardı.

Harkov'a düzenlenen saldırıda, Barabashovo pazar yeri vurularak kullanılamaz geldi.

Belediye Başkanı Igor Terekhov, saldırının 2 saat sürdüğünü açıkladı ve "Ukrayna'daki en büyük pazar yeri olan Barabashovo Pazarı'da düşen bir SİHA'dan kaynaklı yangınla hasar gördü" dedi.

Pazar yerinde çıkan yangının güçlükle söndürülebildiği bildirildi.