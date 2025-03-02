Rusya’da şahinler bayram yapıyor

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MEDVEDEV ‘PALYAÇO’ DEDİ

Zelenski’ye yönelik hakaret içeren ifadeler kullanan eski Rusya Devlet Başkanı ve günümüzde Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Dmitriy Medvedev, “Trump ilk defa bu palyaçoya (Zelenski’ye) gerçekleri yüzüne söyledi. Üçüncü Dünya Savaşı’na oynadığını belirtti. Minnettarlığın ne olduğunu bilmeyen bu domuz büyük bir tokat yedi. Rusya bu olaydan sonra Ukrayna’da kötü eğitilmiş, sahibinin elini ısıran sirk hayvanlarıyla müzakereler yürütemez” ifadelerini kullandı.

AB’YE ANINDA YANIT VERDİ

Medvedev ayrıca Beyaz Sarayda yaşanan krizden hemen sonra AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın “Özgür dünyanın yeni lidere ihtiyacı var” sözlerine karşılık vererek, “Ben o yeni liderin kim olduğunu biliyorum. Adı Vladimir Putin” demesi dikkat çekti.

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ZAHAROVA ‘HAYVAN’ DEDİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Zelenski’yi hayvana benzeterek, “Zelenski zaten herkese ukalaca davranıyor. Onu besleyen eli ısırıyor. Şuurunu yitirmiş bu hayvan gerçekleri algılamaktan aciz. Önüne gelen herkese saldırıyor” açıklamasını yaptı.