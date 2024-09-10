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Rusya'da rüşvet skandalı: Sahte çürük raporu hazırladı

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#Rusya#Rüşvet#Çürük Raporu
Rusyada rüşvet skandalı: Sahte çürük raporu hazırladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 16:26

Moskova'da rüşvetten tutuklanan askeri komiser Sergey Trigilev’in evinde yüksek miktarda nakit ve döviz ele geçirildi. Sahte çürük raporu için rüşvet alan Trigilev'in, 7 yıl ila 12 yıla kadar hapsi istendi.

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Rusya'nın başkenti Moskova'da, rüşvetten tutuklanan üst düzey bir komutanın evinde yapılan aramada yüksek miktarda para ele geçirildi.

Ria Novosti'de yer alan habere göre, rüşvet davasının yürüten mahkemenin belgelerinde, Preobrazhensky bölgesinin askeri komiseri Sergey Trigilev'in evinde ele geçirilen paralara ilişkin “Trigilev'in ikamet ettiği yerde yapılan aramada, döviz de dahil olmak üzere yüksek miktarda nakit para ele geçirildi” ifadeleri yer aldı.

Mahkeme belgelerine göre, Kasım 2022'den Haziran 2023'e kadar olan dönemde, Trigilev ve askerlik hizmetine hazırlık ve asker alımı departmanı başkanı Igor Titovets ile terapist Aksenova, organize bir grubun parçası olarak hareket etti. Bu grup, sağlık nedenleriyle zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmak isteyen kişilerden rüşvet alarak, muafiyet belgeleri düzenledi.

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Temmuz ayında tutuklanan Trigilev, üç defa rüşvet vermekle de suçlanırken 7 ila 12 yıl arasında hapsi istendi.

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#Rusya#Rüşvet#Çürük Raporu

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