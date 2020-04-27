Rusya’da rekor sayıda yeni korona vakası

Ülkede ayrıca, son 24 saatte 66 ölüm olayı kayda geçti. Salgınla mücadele merkezinin dün yayınladığı son rakamlara göre başkent Moskova ağırlıklı olmak üzere ülke genelinde 6.361 yeni vakanın tespit edildiği kaydedildi. Bir gün önce bu sayı 5.966 olmuştu. Son verilerin eklenmesiyle Rusya çapında virüse yakalanan kişi sayısı 80.949 oldu. Ülke genelinde koronavirüsten can kaybı toplamı da 747’ye yükseldi. Bu arada sağlık personeli arasında görülen vakalar üzerine hastanelerin güvenliği tartışma konusu olmaya başladı. Rusya’nın ikinci büyük şehri olan St. Petersburg’da 4 hemşirenin görevi başında virüse yakalanarak hayatını kaybettiği doğrulandı.