Rusya’da Reina katliamının mali izleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek mali suçlar hakkında bilgi veren Rusya Mali Denetim Kurumu ‘Rosfinmonitoring’ Direktörü Yuriy Çihançin, “Rusya güvenlik güçleriyle Türk meslektaşlarımız arasında devam eden ortak çalışma, 2017 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen Reina kulübüne terör saldırısıyla ilgili yeni verilere ulaşmıştır. Eylemi planlayan teröristlerin bıraktığı mali iz ortaya çıkartılmıştır. Para akışının bıraktığı mali iz sayesinde Türkiye ve Rusya’da soruşturma ve davalar açılacak” dedi. Reina’da 39 kişiyi öldüren DEAŞ’lı terörist Abdulkadir Masharipov terör örgütüyle bağlantılarını tam açıklamamıştı. Masharipov, 1368 yıl hapse mahkûm edilmişti.