Rusya’da ‘piyangolu’ seçim

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Koronavirüs salgını gerekçesiyle 17-19 Eylül tarihleri arasında devam eden oylamada 450 sandalyeli parlamentonun yapısı belirlenecek. Yaklaşık 110 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Rusya’da mevcut parlamento seçimlerinde 14 siyasi partiyle bağımsız adaylar yarıştı. İlk sonuçlara ve sandık çıkış anketlerine göre iktidardaki Birleşik Rusya Partisi, seçimleri açık ara önde götürüyor. Rusya Merkez Seçim Komisyonu, ülke genelinde sandıkların yüzde 10’unun açıldığını ve Birleşik Rusya’nın oyların yüzde 39.2’sini aldığını açıkladı. Onu Komünist Parti yüzde 24.7’yle takip ederken, Liberal Demokrat Parti, oyların üzde 9.5’ini almış durumda.

‘MİLYON ÖDÜL’

2016’da yapılan seçimlerde yüzde 13’te kalan Komunistlerin oy oranının yükselmesi, hapiste olan Kremlin muhalifi Navalni’nin iktidar partisini geçme ihtimali en yüksek partiye oy verilmesi çağrısının karşılık bulması şeklinde yorumlandı. Seçimlerde halkı sandık başına çekebilmek için “milyon ödül” piyangosu da düzenlendi. Sandığa giderek veya internet üzerinden oyunu kullanan seçmene bilet numarası verildi. St. Petersburg şehrinde ılımlı muhalefetin temsilcisi Boris Vişnevski’nin kazanmaması için oy pusulalarında birbirine benzeyen üç ‘Boris Vişnevski’ yer aldı.