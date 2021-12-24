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Rusya'da peş peşe yangınlar

#Rusya#Hastane#Yangın
Rusyada peş peşe yangınlar

Rusya'da sabah saatlerinde Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 34 kişi de tahliye edildi. Nijniy Novgorod kentinde ise bir binada çıkan yangında ise 1 kişi hayatını kaybetti.

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Rusya'nın Astrahan kentinde TSİ 09.07 sıralarında korona virüs hastalarının tedavi edildiği bir hastanede yangın çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı yaklaşık 100 personel ve 40'a yakın itfaiye ve ambulans, 15 metrekarelik bir yoğun bakım ünitesinde çıkan yangın üzerine hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken hastanede bulunan 18 hasta ve 16 personel büyük uğraşlar sonucunda tahliye edildi. Ancak, yoğun bakım hastalarının bulunduğu odadan 2 hastanın cansız bedeni çıkarılabildi. Astrahan Bölge Valiliği basın servisi yangında ölen hastaların 43 yaşındaki Larisa Şaşkova ve 70 yaşındaki Valentina Provalenko olduğunu açıklarken, çıkan yangının nedeninin henüz belirlenemediğini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BİR YANGIN DAHA..

Öte yandan, Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde dün akşam saatlerinde 2 katlı bir binada yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve ambulans ekipleri yönlendirilirken, yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, yangın sırasında binadaki 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 çocuğun yara almadan 4 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığı kaydedildi. Yaralıların tedavilerine kentteki hastanelerde devam edildiği ifade edilirken yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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#Rusya#Hastane#Yangın

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