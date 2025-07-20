Rusya'da peş peşe sarsıntılar: 6,7 ve 7,4'lük depremlerin arından tsunami uyarısı verildi

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Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), Rusya’nın Kamçatka bölgesi kıyılarına yakın bir noktada 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini kaydetti. GFZ, 6.7'lik sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise 7.4'lük bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Enstitüsü (USGS), depremlerin ardından tsunami uyarısı yaptı. USGS'nin açıklamasında, Rusya kıyılarında yaklaşık 30 santimetre, Japonya ve ABD kıyılarında ise biraz daha küçük dalgaların beklendiği belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Bering Denizi'nin güneybatısındaki Komutan Adaları'nda 60 santimetreye kadar, Kamçatka Yarımadası'nda ise 15 ila 40 santimetre arasında dalgaların beklendiğini ifade etti.

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Depremlerin Kamçatka kıyılarına 150 kilometre mesafede Pasifik Okyanusu'nda meydana geldiği kaydedildi. Depremlerde can veya mal kaybı olup olmadığı konusunda henüz bir bilgi verilmedi.

Bölgede 1900 yılından bu yana 8.3 ve üzerinde 7 büyük deprem meydana gelmişti.

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