Rusya'da peş peşe saldırılar: Stratejik hedefler vuruldu... Acil durum ilan edildi

Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 16:00

Rusya'nın büyük patlayıcı üreticilerinden biri olan stratejik öneme sahip Sverdlov Fabrikası’nın vurulduğu öne sürüldü. Saldırının ardından fabrikanın üzerinde yoğun bir duman yükseldiği görüldü. Ukrayna ordusunun, 24 saat içinde 2. kez Rusya'daki tesisleri hedef aldığı bildirildi. Perm kentindeki saldırı sonrası "kimyasal acil durum" ilan edildiği kaydedildi.

Rusya’da 30 Nisan gecesi peş peşe patlama sesleri duyuldu. The Moscow Times’ın haberine göre, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının Nijniy Novgorod bölgesindeki Dzerjinsk kentini hedef aldığı iddia edildi.

“10’A YAKIN PATLAMA DUYULDU”

Yerel sakinlerin aktardığı bilgilere göre, Dzerjinsk’in farklı noktalarında yaklaşık 10 patlama sesi duyuldu. Patlamaların, Nijniy Novgorod yakınlarındaki Kstovo kentinin güney ve merkez kesimlerinde de hissedildiği belirtildi.

Bölge yetkilileri saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

HEDEFTE “SVERDLOV FABRİKASI” MI VARDI?

The Moscow Times'ın aktardığı tanık görüntüleri ve fotoğraflar üzerinde yapılan analizde, saldırının hedefinin “Y. M. Sverdlov Fabrikası” olabileceği öne sürüldü. Saldırının ardından fabrikanın üzerinde yoğun bir duman yükseldiği görüldü.

STRATEJİK ÖNEME SAHİP TESİS

Dzerjinsk'te bulunan Sverdlov Fabrikası, 100 yılı aşkın geçmişiyle Rusya’nın en büyük patlayıcı üreticilerinden biri olarak biliniyor.

Rus askeri-sanayi kompleksinin parçası olan tesisin stratejik öneme sahip olduğu belirtilirken, fabrikanın Kiev yönetimi tarafından yaptırım listesine alındığı ifade edildi.

Ayrıca tesisin ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, Japonya ve İsviçre tarafından da yaptırımlara tabi tutulduğu aktarıldı.

RUSYA: 189 İHA İMHA EDİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca görevde olan hava savunma sistemlerinin Rusya genelinde 189 Ukrayna insansız hava aracını “yakalayıp imha ettiğini” açıkladı.

Açıklamada, İHA’ların Astrakhan, Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronej, Kursk, Lipetsk, Nizniy Novgorod, Rostov, Ryazan, Samara, Saratov, Tula ve Ulyanovsk bölgelerinde görüldüğü bildirildi.

SALDIRILAR ARTIYOR

Haberde, Ukrayna’nın son dönemde Rusya’daki tesislere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığına dikkat çekildi.

Rusya’nın Perm kentinde art arda ikinci gün patlama sesleri duyuldu. Sabah saatlerinde gerçekleşen insansız hava aracı saldırısının ardından yetkililer, tehlikeli "kimyasal acil durum" ilan edildiğini duyurdu.

Rus haber kuruluşu Astra’nın paylaştığı görüntülere göre, şehir genelinde hoparlörlerden şu uyarı yapıldı:

“Tehlikeli bir maddenin salınımını içeren bir kaza meydana geldi.”

Bölge sakinleri tarafından paylaşılan videolarda, şehir üzerinde yükselen beyaz, mantar şeklinde yoğun bir duman bulutu dikkat çekti.

Ural bölgesinde stratejik öneme sahip olan tesis, hem sivil pazara hem de Rus ordusuna yakıt sağlıyor.

Exilenova+ tarafından paylaşılan görüntüde, Lukoil-Permnefteorgsintez tesisinde meydana gelen patlama ve yangın yer aldı. Paylaşımda, yangının, “Lyuty” tipi insansız hava aracı saldırısından kaynaklandığını öne sürdü.

