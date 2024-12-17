Rusya'da patlama: Putin'e yakın general hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Birlikleri Komutanı Igor Kirillov, başkent Moskova'da meydana gelen bir patlamada hayatını kaybetti.

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova saati ile 6:12 civarında meydana gelen patlamanın, scootera gizlenmiş bombanın infilak etmesi sonucunda gerçekleştiğini açıkladı.

Açıklamada, 54 yaşındaki Rusya'nın nükleer şefi Kirillov'un yanı sıra yardımcısının da öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “17 Aralık sabahı, Moskova'nın Ryazansky Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinin yanında duran scootera yerleştirilmiş patlayıcı infilak etti. Olay sonucunda General Kirillov ve asistanı öldürüldü" ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

Soruşturma Komitesi ayrıca, "Olay yerinde soruşturma ekipleri, adli tıp uzmanları ve operasyonel servisler çalışıyori Suçun tüm unsurlarının ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma ve arama faaliyetleri yürütülmektedir" dedi.

Rus basınında yer alan habere göre, patlayıcıda 200 gram TNT kullanılırken patlamaya ilişkin ceza davası açıldı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), dün Kirillov'u Ukrayna'da kimyasal silah kullanmaktan gıyaben suçlamıştı. SBU, Rusya'nın Şubat 2022'de başlattığı savaştan bu yana ülkede 4 bin 800'den fazla kimyasal silah kullanıldığını iddia etmişti.

İngiltere, Kirillov'a, kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle Ekim ayında yaptırım uygulamıştı.