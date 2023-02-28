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Rusya'da paniğe neden olan mesajlar! TV yayınları yarıda kesildi, tüm uçuşlar askıya alındı...

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#Rusya#Ukrayna#Pulkovo Havalimanı
Rusyada paniğe neden olan mesajlar TV yayınları yarıda kesildi, tüm uçuşlar askıya alındı...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 12:31

Rusya'da televizyon ve radyo kanallarının yayınlarını yarıda kesip füze saldırısı uyarısı yayınlaması ve Pulkovo Havalimanı'nın tüm uçuşları askıya aldığını duyurması ülkede paniğe neden oldu. Öte yandan Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ABD'nin kimyasal bir saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü.

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24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı bir yılı geride bıraktı. Batı Ukrayna'ya verdiği desteği artırma sözü verirken Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu.

'ABD KİMYASAL SALDIRI HAZIRLIĞINDA' İDDİASI

ABD'nin özel askeri operasyon alanında zehirli kimyasal maddelerle bir saldırı düzenleyeceğini iddia eden ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın konuşmasında atıfta bulunan Komutan Kirillov "Bu bilgiyi, ABD ve suç ortaklarının Ukrayna'da bir provokasyon gerçekleştirme niyeti olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Kirillov, açıklamasında "10 Şubat'ta içinde kimyasal maddeler olan bir tren, yabancı uyruklular eşliğinde Kramatorsk'a geldi ve yerel Kuibyshev metalürji fabrikasının bulunduğu bölgeye çekildi. Kargonun Ukrayna Güvenlik Servisi (SZBU) görevlileri ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutası gözetiminde boşaltıldı. Vagonda 16 adet kapalı metal kutu vardı. Bunların yarısında kimyasal tehlike işareti, BZ yazısı ve iki kırmızı çizgili işaret bulunuyordu" ifadelerini kullandı.

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RADYO VE TV KANALLARINDA FÜZE SALDIRISI UYARISI! SEBEBİ BELLİ OLDU...

Öte yandan Rusya televizyon ve radyo kanalları bugün ani bir mesajla yayınlarını yarıda kesti.

Halk arasında paniğe neden olan mesajda, “Dikkat! Hava saldırısı alarmı devrede. Derhal barınaklara gidin. Dikkat! füze saldırısı tehdidi.” ifadeleri yer aldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Telegram'dan yaptığı açıklamada söz konusu uyarının bilgisayar korsanlarının yaptığı bir saldırıdan kaynaklandığını duyurdu.


TÜM UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Rusya'da paniğe neden olan bir başka mesaj da St. Petersburg kentinde yer alan Pulkovo Havalimanı'ndan geldi.

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Havalimanı bugün bütün uçuşlarını askıya aldığını duyurdu ancak nedenini açıklamadı.

Resmi kanallardan konuya ilişkin açıklama gelmezken Rus basını şehrin üzerinde insansız hava aracına benzer tanımlanamayan bir nesnenin görüldüğünü yazdı.

Rusyada paniğe neden olan mesajlar TV yayınları yarıda kesildi, tüm uçuşlar askıya alındı...


UÇAKLAR KALKIŞ NOKTASINA GERİ DÖNDÜ

Rus haber sitesi Baza, gökyüzünde ne olduğu tanımlanamayan belirsiz bir cismin görüldüğünü ve savaş uçaklarının bölgeye sevk edildiğini iddia etse de bu bilgi uluslararası ajanslar tarafından doğrulanamadı.

Uçuş takip sitelerinin verilerine göre, St. Petersburg'a gitmek üzere havalanan birçok uçak ise rotasını değiştirmek ya da geri dönmek zorunda kaldı.

Uçuş takip sitelerinden yayınlanan son verilerde ise, St. Petersburg'taki uçuşların normale döndüğü görüldü. 

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#Rusya#Ukrayna#Pulkovo Havalimanı

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