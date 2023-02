Rusya'da paniğe neden olan mesajlar! TV yayınları yarıda kesildi, tüm uçuşlar askıya alındı...

24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşı bir yılı geride bıraktı. Batı Ukrayna'ya verdiği desteği artırma sözü verirken Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov gündeme bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu.

'ABD KİMYASAL SALDIRI HAZIRLIĞINDA' İDDİASI

ABD'nin özel askeri operasyon alanında zehirli kimyasal maddelerle bir saldırı düzenleyeceğini iddia eden ABD'nin eski Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın konuşmasında atıfta bulunan Komutan Kirillov "Bu bilgiyi, ABD ve suç ortaklarının Ukrayna'da bir provokasyon gerçekleştirme niyeti olarak değerlendiriyoruz." dedi.



Kirillov, açıklamasında "10 Şubat'ta içinde kimyasal maddeler olan bir tren, yabancı uyruklular eşliğinde Kramatorsk'a geldi ve yerel Kuibyshev metalürji fabrikasının bulunduğu bölgeye çekildi. Kargonun Ukrayna Güvenlik Servisi (SZBU) görevlileri ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komutası gözetiminde boşaltıldı. Vagonda 16 adet kapalı metal kutu vardı. Bunların yarısında kimyasal tehlike işareti, BZ yazısı ve iki kırmızı çizgili işaret bulunuyordu" ifadelerini kullandı.

RADYO VE TV KANALLARINDA FÜZE SALDIRISI UYARISI! SEBEBİ BELLİ OLDU...

Öte yandan Rusya televizyon ve radyo kanalları bugün ani bir mesajla yayınlarını yarıda kesti.

Halk arasında paniğe neden olan mesajda, “Dikkat! Hava saldırısı alarmı devrede. Derhal barınaklara gidin. Dikkat! füze saldırısı tehdidi.” ifadeleri yer aldı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Telegram'dan yaptığı açıklamada söz konusu uyarının bilgisayar korsanlarının yaptığı bir saldırıdan kaynaklandığını duyurdu.

1/ #Ukraine #Russia #Hackers #Moscow



The Moscow region and the Leningrad region report hacking of the air of 2x2 and TNT4 TV channels , as well as radio, where instead of broadcasting there is a warning about a missile threat. pic.twitter.com/Vl551WCn2I