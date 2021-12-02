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Rusya'da oyuncak tabancayla soygun girişimi

#Rusya#Soygun#Oyuncak Tabanca

Rusya'da oyuncak tabancayla soygun yapmak isteyen kişi, yaptığı sakarlıklar sonrasında kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Rusya'nın Ryazan kentinde soygun yapmak isteyen maskeli kişi, oyuncak tabancasıyla bir dükkana girdi. İçerideki kadın müşteriyi itiştirerek dışarıya çıkaran soyguncu, yaptığı sakarlıklarla kadın kasiyeri cesaretlendirdi. Soyguncu önce zıplayarak büyük tezgaha atladı, fakat ağırlığı kaldıramayan tezgah devrildi.

Toparlanan kişi bu kez de oyuncak tabancasını kasiyere doğrulttu ancak kasiyer kasadaki paraları çıkarırken, tabancanın oyuncak olduğunu anladı. Bu kez, kasanın bulunduğu tezgaha zıplayan soyguncuyu kasiyer plastik sandalyeyle itti. Sendeleyen kişi sandalyeyi kasiyerden alarak fırlattı. Daha sonra para kasasına atlayan ve paraları toplayan soyguncuyu kasiyer eline aldığı bıçakla uzaklaştırmak istedi. Panik olduğu görülen kişi, kasiyeri itip bayılttıktan sonra paraları toplarken bu kez de kasayı devirdi.

Yere saçılan paraları toplayan hırsız güçsüz düşünce kapıyı açıp kaçmaya bile zorlandı. Soygun sırasında çok zaman kaybeden kişi, kapı önünde bekleyen polisler tarafından anında gözaltına alındı. Hırsızın para kasasından yaklaşık 2 bin ruble (350 TL) para aldığı tespit edilirken, dükkanın güvenlik kamerası görüntüleri nedeniyle tüm Rusya'nın alay konusu oldu.

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#Rusya#Soygun#Oyuncak Tabanca

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