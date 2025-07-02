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Rusya’da ölen askerlere veda... Kim’in gözleri doldu

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#Kuzey Kore#Rusya#Kim
Rusya’da ölen askerlere veda... Kim’in gözleri doldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 07:00

Kuzey Kore’de, Rus ordusu saflarında savaşırken hayatını kaybeden Kuzey Koreli askerler için anma töreni düzenlendi.

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Pyongyang ile Moskova arasında imzalanan savunma paktının birinci yılı anısına gerçekleştirilen törende, sahnedeki gösteri sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, gözyaşlarını tutamadı. Tören sırasında dev ekrana yansıtılan görüntülerde, Kim Jong-un’un Kuzey Kore bayrağına sarılı bir tabutun önünde diz çöktüğü ve dua ederken nefes nefese kaldığı anlar yer aldı. İngiltere Savunma Bakanlığı’nın raporuna göre, yalnızca Kursk bölgesindeki çatışmalarda yaklaşık 6 bin Kuzey Kore askeri öldü veya yaralandı.

Güney Kore istihbaratı geçen hafta yaptığı açıklamada, Pyongyang’ın Rusya’ya önümüzdeki dönemde 6 bin ek asker göndermeyi planladığını duyurdu. Kuzey Kore, geçen yıl imzalanan savunma paktı kapsamında Rusya’ya mühimmat, füze ve asker desteği sağlıyor. Güney Kore istihbaratına göre, bu desteğin karşılığında Rusya’dan uydu fırlatma ve füze güdüm sistemleri konusunda teknik destek alıyor.

 

 

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#Kuzey Kore#Rusya#Kim

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