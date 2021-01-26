Rusya’da Navalni tansiyonu

20 Ağustos 2020’de Rusya’da belirlenemeyen bir maddeyle zehirlenen muhalif lider Aleksey Navalni, koma halinde tedavi için Almanya’ya nakledilmişti. Yapılan testler Putin rejimi karşıtı muhalifin “Novoçik” tipi kimyasalla zehirlendiğini ortaya çıkarmıştı. Rusya ise bu suçlamayı kabul etmeyerek Almanya’dan kanıt talep etmişti. Tedavisi tamamlanan Navalni, dünyaya Rusya’ya geri döneceğini ilan ederek 17 Ocak akşamı uçakla Moskova’ya inmişti.

Navalni Moskova’ya iner inmez gözaltına alınırken gerekçe olarak 2014 yılında görülen bir yolsuzluk davasında kendisine verilen 3.5 yıllık şartlı ceza hükümleri gösterildi. Adli kontrole gelmediği için, eski dava yeniden mahkeme tarafından ele alınana kadar 30 gün gözaltında kalması kararlaştırıldı. Bu arada destekçileri 23 Ocak’ta ülke çapında sokağa çıkma çağrıları yaptı. Ayrıca muhalifler, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Karadeniz kıyısında 1 milyar dolarlık sarayı olduğuna ilişkin belgesel yayınladı. Putin dün bu iddiayı yalanlarken “Bu tür yayınlar sizin beyninizi yıkama amacı taşıyor” dedi.

3 BİN KİŞİ TUTUKLANDI

Hafta sonu başta başkent Moskova olmak üzere “Navalni’ye özgürlük” gösterileri düzenlendi. Genelde gençlerin katıldığı protestolar güvenlik güçlerinin sert müdahaleleriyle bastırıldı. 122 şehirde yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı gösterilerde Rusya İçişleri Bakanlığı verilerine göre 3 bin kişi tutuklandı. Protesto gösterilerinde “Putin git” sloganları atılması da ortamı gerdi. Gösterileride 150 kişinin yaralandığı belirtildi. Haftaya cumartesi Navalni taraftarlarının, yeniden sokağa dökülmesi bekleniyor.

RUSYA, ABD’Yİ SUÇLADI

Navalni’nin Rusya’daki muhalif faaliyetlerini batı istihbarat servislerinin projesi olarak tanımlayan Kremlin, ilk tepkisini ABD’de yeni göreve başlayan Joe Biden yönetimine yöneltti. Protestoların organize edildiği cumartesi sabahı Rusya’daki ABD Büyükelçiliği’nin kendi vatandaşlarına uyarı amacıyla yayınladığı sosyal ağ mesajlarının, aslında tüm Rusya halkı için gösterilerin ne zaman ve nerede yapılacağının haritasını içerdiği iddia edildi.

ABD’ye ilk tepki Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova’dan geldi. Zaharova, “Rusya’daki ABD Büyükelçiliği yayınladığı mesajlarla ülkemizde insanların barışçıl protesto hakkına sahip olduklarını dile getirerek vatandaşlarımıza protestoların yol haritasını yayınlamıştır. Bu doğrudan Rusya içişlerine müdahaledir. Gerekli notalar hazırlandı ve Amerika Dışişleri Bakanlığı’na iletilecek” dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da ABD yönetimini, Rusya’nın içişlerine karışmakla suçladı.

ABD ile AB yönetimleri ise Rusya’da insan haklarının ayak altına alındığını belirterek Aleksey Navalni’nin koşulsuz şartsız serbest bırakılmasını talep etti. Aksi halde Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağı vurgulandı.

O GÖSTERİCİ ARANIYOR









Moskova’da Puşkin Meydanı’nda yapılan gösterilerde polisle çatışmalar yaşandı. Çeçen asıllı olduğu söylenen bir protestocu, iki polisi karate hareketleriyle devirdi. Şimdi Çeçen lider Ramazan Kadirov da ülkede olay olan bu göstericiyi arıyor.

NEVŞİN MENGÜ'YE USTA OYUNCUDAN YANIT: 'CÜNEYT ARKIN KENDİ POLİSİNE SALDIRMAZ'

- Rusya’daki protesto gösterilerinde göstericilerle polisin karşı karşıya geldiği videolar Türkiye’de de sosyal medyada gündem oldu. Gazeteci Nevşin Mengü de bir göstericinin, polise tekmeyle karşı koyduğu görüntüleri Twitter’da “Cüneyt Arkın gibi Rus aktivist” notuyla paylaştı.









Bu paylaşıma usta oyuncudan jet yanıt geldi. Cüneyt Arkın, Mengü’nün paylaşımına yine sosyal medyada “Fakat Cüneyt Arkın kendi polisine, askerine saldırmaz” yanıtını verdi. Arkın’ın yanıtı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.