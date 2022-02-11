Rusya'da nakliye uçağı düştü: 2 ölü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Son dakika... Bakan Nebati: Kur korumalı TL mevduatla günde 10 milyar lira giriş olduSon dakika... Bakan Nebati: Kur korumalı TL mevduatla günde 10 milyar lira giriş oldu#Nureddin Nebati
Kritik görüşmeye damga vurmuştu... İşte masanın sırrıKritik görüşmeye damga vurmuştu... İşte masanın sırrı! #Putin
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldüElon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'#Elon Musk
Cumhurbaşkanı Erdoğandan sağlık durumuna ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika... Bakan Dönmez: Artan enerji fiyatlarına karşı tedbir aldıkSon dakika... Bakan Dönmez: Artan enerji fiyatlarına karşı tedbir aldık#Fatih Dönmez
Haydar Dümen hayatını kaybettiHaydar Dümen hayatını kaybetti#Haydar Dümen
Tuvalet iddiası ABDyi karıştırdı Trump açıklama yapmak zorunda kaldı...Tuvalet iddiası ABD'yi karıştırdı! Trump açıklama yapmak zorunda kaldı...#Trump
Şoke eden görüntüler... Şimdi de papazlar silah başındaŞoke eden görüntüler... Şimdi de papazlar silah başında!#Güney Kıbrıs
Haydar Dümen’in son röportajı… ‘Hayatımın ikinci 45’ini yaşamak isterimHaydar Dümen’in son röportajı… ‘Hayatımın ikinci '45’ini yaşamak isterim'#Haydar Dümen
Büyük sırrı açığa çıktı Kraliçe nefreti yüzünden...Büyük sırrı açığa çıktı! Kraliçe nefreti yüzünden... #Joe Biden
Ayşenur Arslanın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusuAyşenur Arslan'ın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusu#Türk Mukavemet Teşkilatı
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...#Elektrik Faturası
Şaşırtan sözler: Satranç tahtası görünce kendimi kötü hissediyorumŞaşırtan sözler: Satranç tahtası görünce kendimi kötü hissediyorum#Onur Seyit Yaran
Beni toprağa sen gömeceksin O akşam hüngür hüngür ağladım'Beni toprağa sen gömeceksin' O akşam hüngür hüngür ağladım! #Hera Aslan
Ünlü şarkıcı şoke etti: Sütyenine kadar soyunduÜnlü şarkıcı şoke etti: Sütyenine kadar soyundu#Adele
HABERLERDünya Haberleri

Rusya'da nakliye uçağı düştü: 2 ölü

#RUSYA#Nakliye Uçağı#Uçak Düştü

Rusya'da, AN-2 tipi eski bir nakliye uçağının kalkıştan 1 kilometre sonra düşmesinin ardından 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Haberin Devamı

Rusya'nın Kamçatka Adası'ndaki Severnye Koryaki köyü yakınlarındaki bir pistten kalkan yaklaşık 70 yıllık uçak, kalkıştan 1 kilometre sonra irtifa kaybederek ormanlık alana düştü.

Çıkan yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı uçaktaki 2 pilotun kaza sırasında hayatını kaybettiğini ve uçağın Karaginsky bölgesindeki Tymlat köyüne gıda maddeleri taşıdığını aktardı.

Uçağın düşme nedeni henüz belirlenemezken, Rusya Soruşturma Komitesi kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#Nakliye Uçağı#Uçak Düştü

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse