Rusya’da muhalif lider Navalni’ye hapis cezası

Aleksey Navalni, 2014’te hakkında verilen 3.5 yıllık şartlı tahliye cezasının hapse çevrilmesi istemiyle dün hâkim karşısına çıktı. Şartlı tahliye kurallarının ihlal edildiğine karar veren mahkeme, Navalni’nin mahkûmiyetine hükmetti. Buna göre, muhalif lider 2 yıl 8 ay hapis yatacak.

MOSKOVA’DA SIKI ÖNLEMLER

Rusya yönetiminin, Navalni’ye karşı attığı her adım yeni protestolara yol açarken, dün, davanın görüldüğü mahkeme binası önünde en az 500 muhalif tutuklandı. Duruşma esnasında Navalni’nin taraftarlarını sokağa çağırması üzerine başkent Moskova’da geniş güvenlik önlemleri alındı, ünlü Kızıl Meydan’a giriş çıkışlar kapatıldı. Geçen pazar yapılan “Navalni’ye özgürlük” protestolarında 5 bin kişi tutuklanmıştı.

BATI: DERHAL SALIVERİN

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarla, Navalni’nin hapse gönderilmesinden derin endişe duyduklarını belirterek, “derhal ve koşulsuz salıverilmesi” çağrısında bulundular. Öte yandan Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova ile Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, davanın siyasi ayağının bulunmadığını savundu.

‘BENİ SİYASETTEN UZAKLAŞTIRMAK İSTİYORLAR’

Mahkemede, haksız yere suçlandığını savunan Aleksey Navalni, geçen ağustosta zehirlenmesinin ardından tedavi için 5 ay Almanya’da bulunduğunu, sağlık nedenleriyle adli kontrollere katılamadığını söyledi. Yolsuzluk suçlamasıyla şartlı ceza alan Navalni, geçen yıl sona eren adli kontrollere 7 kez katılamamıştı. Yönetimin kendisini siyasi sahneden uzaklaştırmak için bahane aradığını belirten Navalni, 17 Ocak’ta Almanya’dan dönüşünde gözaltına alınmıştı.