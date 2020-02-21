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Dünya
DHA
Haber Giriş: 21.02.2020 - 12:32,Son Güncelleme:/

Rusya’da meteor düşme anı

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Rusya’da meteor düşme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yerel halk, güçlü bir patlama sesinin duyulduğunu ve camların titrediğini belirtti.

Meteor, Rusya Federasyonu’na bağlı Karelya Cumhuriyeti’ndeki Segeja kentinde yerel saatle 4.35 sıralarında düştü. Görüntülerde meteorun düştüğü sırada gökyüzünü aydınlattığı ve ani bir parlama ile yok olduğu görüldü.

Yerel medya, Segeja kentinde yaşayanların meteor düşmesi sonucunda güçlü bir patlama sesi duyduklarını ve camlarının titrediğini belirttiklerini bildirdi.

Rusya’da meteor düşme anı

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