DHA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 12:06,
Rusya’da markette büyük yangın
Rusya’da bir markette yangın çıktı. Yükselen dumanlar birçok noktadan görünebilirken; yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.
Rusya’nın Soçi kentinde bir markette yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken; marketin kullanılmaz hale geldiği belirtildi. Yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görülebilirken; yangında can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı bilgisi paylaşıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle