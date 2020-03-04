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Dünya
DHA
Haber Giriş: 04.03.2020 - 12:06,Son Güncelleme:/

Rusya’da markette büyük yangın

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Rusya’da bir markette yangın çıktı. Yükselen dumanlar birçok noktadan görünebilirken; yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Rusya’nın Soçi kentinde bir markette yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken; marketin kullanılmaz hale geldiği belirtildi. Yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görülebilirken; yangında can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı bilgisi paylaşıldı.

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