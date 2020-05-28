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Dünya
DHA
Haber Giriş: 28.05.2020 - 11:08,Son Güncelleme:

Rusya'da kritik rakamlar

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Rusya’da son 24 saatte 8 bin 371 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 379 bin 51’e ulaştı. 

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya’da son 24 saatte 8 bin 371 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 379 bin 51’e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 174 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 4 bin 142’ye ulaştığını açıkladı.

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