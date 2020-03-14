Rusya'da Kovid-19 vakası 59'a ulaştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, gün içinde ülkede 14 vakanın daha tespit edildiği bildirildi. 10 vakanın Moskova, 2 vakanın ise Kemerovo bölgesinde tespit edildiği ifade edilen açıklamada, Kaliningrad bölgesinde 1, St.Petersburg’da da 1 kişide virüs saptandığı aktarıldı. Bu kişilerin son iki haftada Kovid-19'un tespit edildiği ülkelere seyahat ettiği belirtildi.

Rusya'da daha önceden 45 kişide Kovid-19 tespit edilmişti.

MOLDOVA’DA VAKA SAYISI 12'YE ULAŞTI

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, düzenlediği basın toplantısında, 4 kişide daha virüs tespit edildiğini duyurdu. İlk Kovid-19'un geçen hafta saptandığı ülkede, daha önce 8 kişide vaka görülmüş ve "kırmızı kod" tehlike seviyesi ilan edilmişti.

UKRAYNA, POLONYA İLE TREN SEFERLERİNİ ASKIYA ALDI

Ukrayna Demiryolları Kurumu Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Polonya’ya yolcu tren seferlerinin 15 Mart itibarıyla geçici olarak durdurulduğu duyuruldu. Dün 71 yaşındaki vatandaşın hayatını kaybetmesi sonucu ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmişti. Ukrayna'da, 3 kişide virüs tespit edilmişti.

KAZAKİSTAN'DA 1260 KİŞİ HASTANELERDE KARANTİNADA

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 6 Kovid-19 vakası olduğu hatırlatılarak vakalarda bir artış kaydedilmediği belirtildi. Hastanelerde karantinaya alınan kişi sayısının 1260'a çıktığı, 453 kişinin de ev karantinasında tutulduğu vurgulandı.

AZERBAYCAN, 3 ÜLKEYLE UÇUŞLARI DURDURDU

Azerbaycan'da Kovid-19'la ilgili oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, Fransa, Almanya, Kazakistan ile uçuşların geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.

Ülkede ayrıca salgın nedeniyle Cumhurbaşkanlığı, Bakanlar Kurulu, sağlık kurumu çalışanları ve çok sayıda bakanlık ve devlet kurumu çalışanları için 20-27 Mart'taki nevruz tatili iptal edildi.

ÖZBEKİSTAN, 6 ÜLKEDEN GELEN YOLCULARI KABUL ETMEYECEK

Küresel salgının henüz rastlanmadığı Özbekistan'da, alınan önlemler kapsamında Çin, Güney Kore, İtalya, İran, Fransa ve İspanya vatandaşlarının ülkeye girişi geçici olarak yasaklandı. Özbekistan Havayolları Şirketi, Fransa, İtalya ve Londra seferlerini geçici olarak durdurdu.

KIRGIZİSTAN'DA VATANDAŞLARA "PANİK YAPMAYIN" ÇAĞRISI

Komşu ülkelerde Kovid-19 vakalarının tespit edilmesinin ardından Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki bazı alışveriş merkezleri ve pazarlarda yoğunluk yaşandı.

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Erkin Asrandiyev, yaptığı açıklamada, bazı gıda ürünlerine talebin arttığını belirtti. Ülkede yeterince gıda stoku olduğunu dile getiren Asrandiyev, halkı panik yapmamaya çağırdı.

Diğer yandan, Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev'in Kazak mevkidaşı Askar Mamin ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasında kara gümrük kapılarında insan ve mal geçişlerinde hiçbir engel olmadığı vurgulandı.