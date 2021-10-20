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HABERLERDünya Haberleri

Rusya’da Kovid-19 ölümleri durdurulamıyor! 60 yaş üzerine evde kalın emri geldi

#Koronavirüs#RUSYA#60 Yaş Üzeri

Rusya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları durmak bilmiyor. Koronavirüs ölümlerindeki artış en üst seviyeye çıkarken Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, sağlık sisteminin ağır yüküne dikkat çekti. Yetkililer son çare olarak 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için izolasyonda kararı aldı.

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Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı günlük ölüm sayısındaki artış 1028 ile en üst seviyeye ulaştı.

Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 34 bin 73 artarak 8 milyon 94 bin 825'e, sağlığına kavuşanların sayısı ise 25 bin 231 artışla 7 milyon 65 bin 712'ye ulaştı.

Salgının başlangıcından bu yana 1028 ile en yüksek günlük can kaybına ulaşılan ülkede, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 226 bin 353’e çıktı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 5 bin 847 artarak 1 milyon 737 bin 784'e, virüsten ölenlerin sayısı ise 76 artışla 30 bin 381'e yükseldi.

Rusya’da Kovid-19 ölümleri durdurulamıyor 60 yaş üzerine evde kalın emri geldi

KRİTİK 60 YAŞ ÜZERİ KARARI

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, şehirdeki Kovid-19 durumunun "edişe verici" olduğunu belirtti.

Kovid-19'a yakalanan yaşlı sayısının oldukça yüksek olduğunu paylaşan Sobyanin, bu nedenle kentte salgına karşı bazı önlemler aldıklarını bildirdi.

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Dün alınan karar gereği, şehirde 60 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlar izolasyonda kalacak. Söz konusu karar, 6 ay içinde virüse yakalananlar için geçerli olmayacak.

Şehirdeki firmalar da personelin en az yüzde 30'unu, 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olanları uzaktan çalıştıracak. Bu, salgına daha önce yakalanan, aşı yaptıran ve sağlık ile savunma alanında çalışanlar için geçerli olmayacak.

Ayrıca hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketler, personelinin yüzde 80'inin aşılanmasını sağlayacak.

Söz konusu önlemler, 25 Ekim'de devreye girerek 25 Şubat 2022'ye kadar geçerli olacak.

Ülkenin değişik bölgelerinde de şehirlerdeki durumlara göre, Kovid-19 aşısı olanlar haricinde restoran, spor salonları ve toplu etkinliklere girişlerin yasaklandığı bir dizi önlemler alınıyor.

Rusya Sağlık Bakanlığına göre, Udmurtya Cumhuriyeti, Başkurdistan Cumhuriyeti, Tataristan Cumhuriyeti, Orenburg bölgesi, Tümen Bölgesi, İvanovo Bölgesi ve Perm Bölgesi Kovid-19 vakalarının en yoğun olduğu yerler.

Rusya’da Kovid-19 ölümleri durdurulamıyor 60 yaş üzerine evde kalın emri geldi

VAKALAR SEBEBİYLE SAĞLIK SİSTEMİ ZORLANIYOR

​​​​​​​Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık sisteminin Kovid-19 vakaları yüzünden çok ağır bir yükle çalıştığını söyledi.

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Muraşko, "Sistem çok ağır, çok büyük bir yükle çalışıyor. Bu yüzden asıl görev vaka sayısını azaltmak, aşı sayısını artırmak." dedi.

Rusya’da Kovid-19 ölümleri durdurulamıyor 60 yaş üzerine evde kalın emri geldi

RUSYA’DA AŞILANAN KİŞİ SAYISI 47 MİLYONDAN FAZLA

Kovid-19’a karşı kitlesel aşılama sürecinin 18 Ocak'ta başladığı Rusya’da, 47 milyon 558 bin kişinin tam aşılandığı ve toplumsal bağışıklığın yüzde 45 olduğu bildirilmişti.

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün ise 19 Mart 2020'de kaydedildiği ülkede, dün vaka sayısı 33 bin 740, can kaybı ise 1015 olarak açıklanmıştı.

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