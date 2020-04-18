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Dünya
DHA
Haber Giriş: 18.04.2020 - 11:10,Son Güncelleme:

Rusya’da corona virüsten ölenlerin sayısı 313’e yükseldi

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Rusya’da corona virüsten ölenlerin sayısı 313’e yükseldi
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs(corona virüs) salgınında bilançonun ağırlaştığı Rusya’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 313’e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 36 bin 793’e ulaştı.

Rusya’da koronavirüs tespit edilenlerin sayısı günden güne artıyor. Ülkede 4 bin 785 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 36 bin 793’e ulaşırken; 40 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle de toplam can kaybı 313’e yükseldi.

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