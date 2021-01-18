Rusya'da koronavirüs aşılama kampanyası başladı

Rusya’da Aralık ayının başında askerler, sağlık çalışanları, öğretmenler ve 65 yaş üstü kişilere uygulanan Sputnik V aşısı, Rusya Devleti Vladimir Putin’in talimatıyla bugün halkın geneline uygulanmaya başladı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, şuanda halka Sputnik V aşısı yapıldığını sonraki süreçlerde ise Rusya’nın geliştirdiği diğer aşıların da uygulanabileceğini söyledi.

Öte yandan, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko şuana kadar 1 milyon 500 bin civarında aşı yapıldığını açıklamıştı.

RUSYA’DA SON 24 SAATTE 22 BİN 857 VAKA

Rusya’da son 24 saatte 22 bin 857 kişide daha koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 591 bin 66’ya ulaştı.

Rusya’da son 24 saatte 22 bin 857 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 591 bin 66’ya yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 471 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 66 bin 37’ye ulaştığını açıkladı.