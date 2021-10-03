Rusya'da korona ölümleri rekor kırdı!

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Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 25 bin 769 kişide virüse rastlanmasıyla 2 Ocak'tan bu yana "günlük en yüksek" vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 7 milyon 586 bin 536'ya yükseldi.

650 bin 653 Kovid-19 hastasının tedavisinin devam ettiği ülkede, 15 bin 391 kişinin sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 6 milyon 725 bin 965'e ulaştı.

Rusya'da, son 24 saatte 890 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük can kaybına ulaşılırken, şimdiye kadarki ölü sayısı 209 bin 918'e çıktı.

Hafta başında günlük can kaybı sayısı 800'ün altında olan ülkede, 28 Eylül'de 850'nin üzerine yükseldi. Rusya'da günlük ölüm vakası 1 Ekim'de 887, dün ise 886 olarak açıklandı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 294 artarak 1 milyon 646 bin 239'a, virüsten ölenlerin sayısı da 65 artışla 29 bin 176'ya çıktı.

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Kovid-19 tedbirlerinin gevşetildiği Moskova'da, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.