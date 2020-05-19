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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 19.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Rusya’da korona biraz hız kesti

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Rusya’da korona biraz hız kesti
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Son iki haftada koronavirüs vaka sayısı büyük artış gösteren Rusya’dan umut verici sayılar gelmeye başladı.

Salgınla mücadele merkezinin dünkü açıklamasına göre son 24 saatte koronavirüsün bulaştığı kişi sayısında azalma kaydedilerek sayı 8 bin 926 olarak gerçekleşti. Böylece Rusya’da toplam vaka sayısı 290 bin 678 oldu. Yine son 24 saatte 91 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 2.722’ye çıktı. Rusya’da son dönemde günlük yeni vaka 10 binin altına inmiyordu.

Öte yandan, Rusya’da koronavirüsten hayatını kaybeden kişi sayısının diğer ülkelerden neden çok düşük olduğuna ilişkin bir araştırma yayımlandı. Rus gazeteciler tarafından yapılan araştırmada Dünya Sağlık Örgütü’nün 20 Nisan’da yayınladığı korona ölümleriyle ilgili genelgeye Rusya’nın 10 Mayıs’ta geçtiği, daha önceki ölümlerin ‘zatürre’ olarak kayıt altına alındığı öne sürüldü.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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