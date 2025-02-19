Rusya'da korkutan yangın! Ukrayna petrol rafinerisini vurdu

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Ukrayna ordusu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen Rusya ve ABD arasındaki görüşmelerin ardından Rusya'nın Samara bölgesindeki petrol rafinerisine yönelik insansız hava aracı saldırısı düzenledi.

Samara Valisi Viyaçeslav Fedorişçev, Sızran Petrol Rafinerisi'ne gece yarısı İHA saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Fedorişçev, saldırıda ölen ya da ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Saldırının yerel saatle 02:45'de gerçekleştiği belirtilirken sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, rafineride yangın çıktığı görüldü.

Rus devlet doğal gaz şirketi Rosneft'e ait rafinerinin, Rusya-Ukrayna sınırından yaklaşık 800 kilometre uzaklıkta olduğu ifade edildi.

Ukraynalı yetkililer, 1942 yılında açılan rafinerinin yılda 8,9 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip olduğunu açıkladı.

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Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrii Kovalenko, rafineride uçaklar için gazyağı, yakıt ve asfalt yapımında kullanılan bitüm üretildiğini belirtti.

Petrol rafinerileri, Rusya ordusunun gelir kaynağı olduğu gerekçesiyle Ukrayna'nın hedefleri arasında yer alıyor. Son saldırı ile Ukrayna ordusu, 2025 yılında en az 17 Rus petrol tesisini hedef almış oldu.

Ukrayna ordusu, 17 Şubat'ta, Krasnodar'daki Rus petrol boru hattını vurmuştu. Kazakistan petrolünü Batı Avrupa'ya taşıyan Rus boru hattının ortakları arasında Batılı enerji devleri Chevron, ExxonMobil ve Shell'in de bulunduğu belirtilmişti.

RİYAD'DA UKRAYNA GÖRÜŞMESİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 3. yılına girmeye hazırlanırken Rusya ve ABD heyetleri, Riyad'da bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov önderliğindeki görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tammy Bruce, ABD’li ve Rus yetkililerin Ukrayna'daki savaşın mümkün olan en kısa sürede, tüm taraflarca kabul edilebilir bir şekilde sona erdirilmesine yönelik çalışmalara başlamak üzere üst düzey ekipler oluşturulmasına karar verildiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile özel temsilciler aracılığıyla Ukrayna krizinin çözümüne dair ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda anlaştıklarını bildirdi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşmelerin "çok faydalı" olduğunu ve Ukrayna konusunda yapılacak görüşmelerin, temsilcilerin atanmasıyla "en kısa sürede" başlayacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD-Rusya görüşmelerine Avrupa Birliği'nin de dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Rubio, "Ruslar ciddi bir süreçte yer almak konusunda istekli. Amaç, Rusya-Ukrayna Savaşı için adil kalıcı ve sürdürülebilir bir son. Önemli olan verilen sözlerin tutulması. Şu anda bir fırsat var. Herhangi bir gün belirlenmedi. Başkan Trump çok sabırlı birisi değil aksiyon almak konusunda. ABD'lilere verdiği sözleri yerine getirmek için çok hızlı hareket ediyor. Bir sonraki adımlar ABD ve Rusya arasında canlı diplomatik misyonlar kurmayı içeriyor. Diplomatik kanallar bozuk. Süreç zorlu olacak. Bir iyileşme görmemiz gerekiyor. Önemli olan Ukrayna da dahil tüm tarafların anlaşmayı kabul etmesi. Şu anda her konuyu burada tek tek söyleyemem. Savaşı durdurmak için çalışmaya devam edeceğiz ve nelerin mümkün olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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'YENİ SURİYE OLMAK İSTEMİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte düzenlediği basın toplantısında "Ukrayna, Avrupa geniş anlamda hem konuşmaya hem de güvenlik garantilerine ABD ile dahil edilmeli." ifadesinde bulundu.

Zelenski, “Rusya-ABD görüşmesi bizim için sürpriz oldu. Medyadan öğrendik” dedi ve Riyad’daki müzakere masasında Ukrayna ile Türkiye’nin de olması gerektiğini belirtti.

Zelenski, Beştepe’de gerçekleşen görüşmenin ardından aralarında Hürriyet ve CNN Türk’ten isimlerin de bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

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Rusya Ukrayna savaşının bitirilmesi için yapılan görüşmeler için ülkesinin garanti beklentisinden söz eden Zelenski, "Suçlu Putin. Ancak biz en yakın zamanda savaşın bitmesi istiyoruz, adil, kalıcı bir barış istiyoruz. Ölümün tekrar ülkemize gelmesini, yeni Suriye olmayı istemiyoruz." dedi.