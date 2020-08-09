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DHA
Haber Giriş: 09.08.2020 - 17:02,Son Güncelleme:

Rusya'da korkutan yangın! Köylüler nehirdeki teknelere sığındı

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Rusya'da korkutan yangın! Köylüler nehirdeki teknelere sığındı
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Rusya’nın en soğuk şehri olarak bilinen Yakutsk yakınlarındaki bir köyde orman yangını çıktı. Köylüler, şiddetli yangından kaçmak için nehirdeki teknelere sığındı.

Rusya'nın kuzeyindeki Svatay köyünde meydana gelen orman yangınında köylüler, çareyi Alazeya Nehri'ne kaçmakta buldu. Uzun süredir devam eden yangınlar söndürülemeyince yangın yerleşim yerlerine ulaştı.

Sert esen rüzgarlarında beslediği yangın, dünyanın en yaşlı ağaçlarının da bulunduğu ormanı küle döndürdü. Köyün yakındaki Yakutsk şehri dumanlarla kaplanırken, vahşi yaşamdaki hayvanlar küle döndü.

Rusyada korkutan yangın Köylüler nehirdeki teknelere sığındı
İtfaiyeciler yangını kontrol altına almaya çalışırken, alevlerin Svatay köyüne elektrik veren dizel jenaratöre ulaşmasından endişe ediliyor. Yangının sebebinin araştırıldığı söyledi.

Rusyada korkutan yangın Köylüler nehirdeki teknelere sığındı

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